Des dizaines de pays finalisent des négociations sur le commerce électronique

Des dizaines de pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont finalisé les négociations pour établir, à terme, un accord 'révolutionnaire' destiné à doper le commerce électronique, a annoncé vendredi le Royaume-Uni.

Lutte contre les spams, reconnaissance des signatures et contrats électroniques, protection des consommateurs en ligne, numérisation des procédures douanières, moratoire sur les droits de douane sur les transactions électroniques, etc., le texte englobe de nombreuses dispositions visant à promouvoir et faciliter les transactions en ligne.

Une fois qu'il entrera en vigueur, il 'rendra le commerce plus rapide, moins cher, plus équitable et plus sûr', ont estimé les autorités britanniques dans un communiqué.

/ATS