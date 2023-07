Des fans du monde entier pour les adieux d'Elton John

Venus partager avec leur idole l'ultime concert de son ultime tournée, des fans du monde entier sont réunis samedi à Stockholm pour le dernier spectacle officiel d'Elton John, après plus d'un demi-siècle sur les routes.

Sous un soleil étincelant, certains admirateurs étaient déjà dans l'après-midi aux abords de la Tele2 Arena, où le spectacle doit débuter à 20h00.

'Ca va être très émouvant ce soir', a confié Kate Bugaj, une étudiante polonaise de 25 ans qui a retardé ses examens de master pour suivre la tournée de son idole.

'Ca fait 20 ans que je suis super fan. Ca a commencé quand j'ai vu le Roi Lion pour la première fois', sourit-elle.

Jeanie Kincer, 50 ans, est elle venue du Kentucky aux Etats-Unis.

'Je voulais être là pour la fin car j'étais trop jeune pour être là au début', a-t-elle expliqué.

Pour l'occasion, elle porte un short rouge à bretelles et un tee-shirt rouge, jaune et marron, copie presque parfaite des vêtements qu'Elton John avait choisi lors de son premier concert à Stockholm en 1971.

'Elton fait partie de ma vie depuis que j'ai cinq ou six ans. 'Don't shoot me I'm only the piano player' est le premier album que j'ai jamais reçu et à partir de là, je suis tombée amoureuse de la musique', a ajouté la joviale universitaire.

Pour le quotidien Expressen, avec ce dernier tour de piste, 'c'est un chapitre important dans l'histoire du rock'n'roll qui est entrain de s'achever'.

'Etrangement sobre'

'Je suis curieux de voir s'il aura des invités spéciaux puisque c'est son dernier spectacle', s'interroge Hans Christian, un fan danois tout vêtu de vert.

Samedi est le deuxième soir consécutif que le stade accueille à guichets fermés la star britannique pour la dernière étape de cette ultime tournée débutée il y a cinq ans et qui fut perturbée par le Covid de coronavirus et une opération de la hanche en 2021.

Avec 'Farewell Yellow Brick Road', Elton John aura donné 330 concerts avant Stockholm, sillonant Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, USA, Canada et Royaume-Uni.

'Pour la tournée la plus lucrative de l'histoire du monde, +Farewell Yellow Brick Road+ est étrangement sobre', s'étonnait le quotidien Dagens Nyheter, qui se félicitait toutefois de l'enthousiasme contagieux de l'artiste au 300 millions de disques vendus.

Les 'objections sont faciles à oublier quand Elton John, vêtu d'un blazer à paillettes arlequin et souriant jusqu'aux oreilles, tape son piano à queue comme si tout en dépendait'.

Au total, l'artiste de 76 ans aura joué devant 6,25 millions de fans lors de cette tournée.

'Je suis triste qu'il prenne sa retraite mais c'est bien qu'il puisse profiter de ses dernières années', estimait sa fan américaine.

Avant de se rassurer. 'Je sais qu'il va encore jouer de temps en temps, il va faire de nouvelle musique donc il y a encore des choses à attendre', a-t-elle affirmé.

