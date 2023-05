Des hackers publient des données volées de CH-Media et de la NZZ

Le groupe de pirates informatiques Play a mis sa menace à exécution et a publié sur le DarkNet des données volées à CH Media et au groupe NZZ. Des données concernant des collaborateurs en font partie, selon la NZZ.

Environ 500 gigaoctets de données ont été mis en ligne sur le DarkNet, selon les indications de Play, ont indiqué jeudi CH Media et la NZZ. CH Media part du principe que 'des données sensibles' sont concernées. Selon la NZZ, des données de collaborateurs ont été publiées.

On ne sait pas encore si des données concernant des clients sont aussi concernées, mais ça n'est pas complètement exclu, a encore indiqué la NZZ. La production du journal est toujours assurée.

'Nous pouvons clairement nier le paiement d'une rançon', a déclaré Felix Graf, CEO de NZZ, cité dans le communiqué. 'En payant, on soutient de tels groupes et on finance indirectement d'autres attaques contre de nouvelles victimes', ajoute-t-il.

Cyberattaque

La NZZ a été victime d'une cyberattaque le 24 mars. CH Media, qui achète des services informatiques de la NZZ, a aussi été touché. Des données de CH Media ont déjà été publiées sur le DarkNet et les hackers avaient alors menacé d'en mettre d'autres en ligne. Des informations sur les abonnés du Blick et des clients du groupe Tamedia ont également été dérobées lors du piratage de la NZZ.

La cyberattaque a eu des répercussions sur les médias de CH Media et de la NZZ. L'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et le St. Galler Tagblatt, édités par CH Media, ont dû renoncer temporairement à leurs parties régionales. La NZZ a également paru sous forme réduite certains jours.

