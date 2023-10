Deux conseils identiques pour les entités suisses d'UBS et CS

Les conseils d'administration des banques universelles suisses d'UBS et Credit Suisse vont être harmonisés dès le mois prochain afin de garantir l'intégration des deux entités.

Les organes de surveillance, identiques dans leur composition, seront présidés par Roger von Mentlen, qui compte plus de 40 ans de service chez UBS.

Ce changement intervient après le rachat par UBS de sa rivale en difficulté en mars. Les banques universelles suisses seront dirigées par des comités exécutifs différents jusqu'à la fusion effective des deux groupes attendue en 2024. En revanche, une 'harmonisation' est prévue pour les conseils d'administration des entités helvétiques afin d'assurer la meilleure intégration possible, note le communiqué.

En août, UBS avait annoncé son intention d'intégrer totalement les activités suisses de Credit Suisse sous la bannière d'UBS.

M. von Mentlen a chapeauté pendant dix ans l'unité de banque de détail (Personal Banking) d'UBS Suisse, dont il est administrateur depuis 2020, précise vendredi le géant bancaire zurichois. Il succédera à Markus Ronner à la présidence de l'entité helvétique d'UBS et à Peter Derendinger à celle de Credit Suisse (Suisse). MM. Ronner et Derendinger occupaient leur fonction respectivement depuis 2022 et 2019.

Christoph Brunner, Daniel Crittin, Peter Derendinger, Claudia Dill, Gabi Huber, Barbara Lambert et Damian Vogel complèteront les conseils d'administration d'UBS Suisse et de Credit Suisse (Suisse).

/ATS