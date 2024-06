Deux nouvelles têtes à la direction de Schindler

Le fabricant d'escaliers roulants et d'ascenseurs Schindler a nommé deux nouvelles personnes à sa direction générale.

Danilo Calabrò et Vikén Martarian rejoindront le comité exécutif respectivement en qualité de responsables pour l'Europe méridionale et pour le continent américain. M. Calabrò succèdera le 1er juillet à Julio Arce, qui a décidé de quitter le groupe lucernois pour des raisons personnelles, indique jeudi un communiqué. Le nouveau chef de la région Europe méridionale travaille pour Schindler depuis 2008. Il est patron de l'entité italienne du groupe depuis 2020.

Vikén Martarian entrera dans ses nouvelles fonctions le 1er octobre, après avoir rejoint le groupe en 2017 et occupé différents postes à responsabilité aux Etats-Unis et en Suède. Paolo Campagna, l'actuel directeur opérationnel (COO) de Schindler et responsable Amériques, se concentrera désormais sur son rôle de COO.

/ATS