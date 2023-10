Deux villages suisses reçoivent le label « Best Tourism Villages »

Saint-Ursanne (JU) et Morcote (TI) ont reçu jeudi le label 'Best Tourism Villages', décerné par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Les lauréats bénéficieront notamment de campagnes médiatiques mondiales qui renforceront leur visibilité.

Les villages touristiques valorisant des activités traditionnelles comme l’agriculture et la sylviculture et étant attachés à promouvoir et à préserver leur patrimoine culturel par le biais du tourisme pouvaient se porter candidats, indique le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) jeudi dans un communiqué.

A la suite d'un appel à candidatures à l'échelle nationale, les villages de Bregaglia (GR), Morcote (TI), Romoos (LU), Saint Martin (VS) et Saint-Ursanne (JU) avaient été sélectionnés au cours de l'été 2023 par un jury suisse. Les dossiers des candidats ont ensuite été soumis à l'OMT.

Morcote et Saint-Ursanne ont convaincu le jury de l'OMT par leur forte orientation vers le développement durable, leur centre pittoresque et leurs différentes initiatives visant à préserver et promouvoir leur patrimoine culturel et à le valoriser sur le plan touristique.

Avec Andermatt (UR), Gruyères (FR), Morat (FR), Saas Fee (VS) et Val Poschiavo (GR), la Suisse compte désormais sept villages touristiques labellisés. Parmi les plus de 260 candidatures soumises à l'OMT au niveau mondial, 53 ont été récompensées par le label 'Best Tourism Villages'. Les lauréats ont été annoncés lors de l'assemblée de l'organisation, qui s’est tenue jeudi à Samarcande (Ouzbékistan).

/ATS