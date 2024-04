Easyjet: perte réduite malgré le carburant et le Moyen-Orient

La compagnie aérienne britannique Easyjet a dit jeudi anticiper une perte avant impôts réduite sur un an pour son premier semestre décalé, profitant d'un week-end de Pâques précoce, et ce malgré un carburant en hausse et l'impact du conflit au Moyen-Orient.

Easyjet s'attend à 'une perte globale avant impôts estimée entre 340 et 360 millions de livres' (385 et 408 millions de francs), réduite d'au moins 50 millions de livres sur un an, pour les six mois achevés au 31 mars, a indiqué l'entreprise dans un communiqué, diffusé en amont de la publication de ses résultats le 16 mai.

'La demande de Pâques a été particulièrement forte, dopant (les résultats du) mois de mars en raison du timing précoce' de ce long week-end cette année, a fait valoir la compagnie.

Le titre d'Easyjet était en hausse de 3,16% à 534,60 pence jeudi peu après l'ouverture de la Bourse de Londres.

En revanche Easyjet a souffert sur la période de 'difficultés liées au coût du carburant', avec un coût du kérosène par siège en hausse de 6%, 'et du conflit au Moyen-Orient, qui a entraîné un impact direct d'environ 40 millions de livres au premier semestre'.

Vols vers Israël repris

Fin novembre, la compagnie 'low cost' avait averti qu'elle pâtissait des conséquences du conflit entre Israël et le Hamas, qui a débuté par une attaque sans précédent du mouvement palestinien islamiste le 7 octobre, et qui l'avait conduit à suspendre ses vols pour Israël et la Jordanie.

Après avoir repris ses vols vers Israël le 25 mars, Easyjet les a à nouveau suspendus cette semaine après l'attaque menée par l'Iran contre Israël, cette fois jusqu'au 27 octobre, invoquant une situation 'en constante évolution' et 'la sécurité de (ses) passagers et de (ses) équipages'.

'C'était un programme de vol limité' et 'nous avons aussi constaté que nous pouvions réaffecter' la capacité de vol vers d'autres destinations en amont de la saison estivale, a fait valoir Johan Lundgren, directeur général d'Easyjet, lors d'une conférence téléphonique.

'Nous sommes confiants sur notre capacité à mettre en oeuvre un nouveau programme de vol record cet été', alors que 'la demande continue d'augmenter' en amont de cette saison clé pour le transporteur, a-t-il ajouté.

EasyJet avait annoncé en novembre avoir renoué avec les bénéfices annuels sur son exercice 2022/2023 grâce à 'une performance record' l'été dernier après trois années de pertes dans la foulée de la pandémie de Covid-19.

/ATS