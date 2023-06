Economiesuisse alerte sur la pénurie de main-d'oeuvre

En Suisse, de nombreuses entreprises manquent de personnel à travers pratiquement tous les secteurs. Cette pénurie de main-d'oeuvre qualifiée devrait encore s'aggraver à l'avenir, craignent economiesuisse et ses partenaires, qui cherchent des solutions.

L'évolution démographique préoccupe les associations économiques: les départs à la retraite ne seront pas compensés par l'arrivée de jeunes sur le marché du travail, a averti le président d'economiesuisse Christoph Mäder, lundi dans un communiqué. Il estime que la Suisse devrait manquer de 431'000 travailleurs d'ici à 2040.

Même si l'immigration fait partie de la solution, elle ne pourra pas à elle seule combler le déficit croissant du marché du travail, indiquent les associations. L'économie suisse doit être plus productive et, pour ce faire, la recherche et l'innovation doivent être renforcées et les réglementations réduites.

Le potentiel de la main-d'oeuvre indigène doit aussi être mieux exploité, notamment à l'aide d'une meilleure conciliation entre famille et travail.

/ATS