Emmanuel Macron en visite au Salon de l'Agriculture

Le président Emmanuel Macron est arrivé tôt samedi matin au Salon de l'Agriculture, à Paris. Il doit inaugurer l'événement et le parcourir dans une longue déambulation de plus d'une douzaine d'heures destinée à prendre le pouls de la France rurale et du pays.

Après une apparition expresse à l'édition 2022, au tout début de la guerre en Ukraine, et un salon annulé en 2021 pour cause de Covid-19, le chef de l'Etat renoue avec le rituel présidentiel de ce grand rendez-vous aussi prisé des politiques que du public.

Le président de la République a commencé sa visite vers 07h40 par une rencontre avec la filière pêche. L'inauguration formelle de la plus grande ferme de France est prévue un peu avant 09h00, en présence de l'égérie du salon, Ovalie, une vache de race salers et de robe acajou.

Lors de cette visite, le président ira à la rencontre d'agriculteurs inquiets notamment du chamboulement par la guerre en Ukraine des marchés de matières premières et de la sécheresse historique qui a touché la France cet hiver. Il pourrait aussi être interpellé sur sa très impopulaire réforme des retraites. Le salon ouvre également samedi au grand public.

/ATS