Le fabricant de spécialités chimiques et polymères Ems-Chemie abaisse ses prévisions pour l'exercice en cours, dans un contexte de détérioration des conditions macroéconomiques.

L'entreprise grisonne constate en effet au quatrième trimestre un ralentissement des entrées de commandes plus marqué que ce qu'elle attendait.

Ems-Chemie cite plusieurs facteurs qui contribuent à cette situation. Le climat de consommation en Chine souffre notamment des problèmes non résolus de l'immobilier et des confinements rigoureux qui n'en finissent pas. L'Europe souffre des prix de l'énergie, tandis que l'inflation sévit des deux côtés de l'Atlantique et conduit à des hausses de taux.

Ainsi, l'entreprise constate que ses clients réduisent leur production, allongent les interruptions d'exploitation et liquident leurs stocks, ce qui se ressent au niveau des commandes, qui apparaissent plus faibles que ce qu'Ems-Chemie escomptait fin octobre encore, lors de la publication des résultats sur les neuf premiers mois de l'année.

Pour l'exercice en cours, la société corrige par conséquent ses prévisions et s'attend désormais à un chiffre d'affaires en légère hausse par rapport à 2021, pour un résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) en léger recul. Il y a un mois, elle prévoyait pour l'ensemble de 2022 une croissance non quantifiée des recettes et de l'excédent d'exploitation.

/ATS