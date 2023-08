Ems-Chemie voit son bénéfice net reculer au 1er semestre

Le chimiste grison Ems-Chemie a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 247 millions de francs, en baisse de 13,6% sur un an, a-t-il annoncé jeudi. Les autres chiffres clés avaient été dévoilés mi-juillet.

Le résultat d'exploitation (Ebit) a été confirmé en recul de 13,7% à 280 millions de francs, alors que la marge opérationnelle a été précisée à 23,6%, en baisse de 1,6 point de pourcentage, a détaillé la société dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a également été confirmé en baisse de 7,9% à 1,18 milliard de francs.

Mi-juillet, le groupe avait dit s'attendre à voir ses ventes nettes et l'Ebit reculer sur l'ensemble de l'année, sans plus de précision. L'inflation, qui reste encore forte, et la hausse des taux d'intérêt freinent 'durablement' la consommation en Europe et aux Etats-Unis. La Chine ne devrait quant à elle pas voir son activité rebondir rapidement.

/ATS