Energie renouvelable en hausse dans les villes

La part d'énergie renouvelable dans la consommation d'électricité des villes a progressé. C'est ce qui ressort du dernier relevé du Cercle Indicateurs, qui mesure les progrès en matière de développement durable.

Les villes de Bâle, Berthoud (BE) et Yverdon-les-Bains (VD) couvrent même l'ensemble de leurs besoins en électricité avec des sources d'énergie renouvelables. Six autres villes (Genève, Lancy (GE), Lausanne, Meyrin (GE), Montreux (VD), Nyon (VD) et Onex (GE)) ont un taux d'énergie renouvelable qui dépasse les 90%.

En tout, dix-huit cantons et 27 villes ont participé au relevé, indique mardi l'Office fédéral du développement territorial (ARE) dans un communiqué. Tous les cantons romands excepté le Jura y ont pris part.

Depuis les dernières mesures il y a quatre ans, la consommation d'électricité par habitant a diminué dans les villes. Pour l'ARE, les chiffres actuels montrent que 'les villes et les cantons participants ont apporté une contribution globalement positive à la préservation des ressources naturelles'.

Déchets non recyclés en baisse

Bien que les déchets urbains soient toujours en augmentation en Suisse, la quantité de déchets non recyclés par habitant a diminué dans presque tous les cantons et villes participants, relève l'ARE. Concernant les taux de collecte séparée, la tendance est en revanche au plafonnement. Ces dernières années, ils oscillent entre 30% et 40%.

Le Cercle Indicateurs est un réseau qui regroupe la Confédération, des cantons et des villes. Il a été développé par les offices fédéraux du développement territorial (ARE), de la statistique (OFS) et de l'environnement (OFEV) avec la collaboration des villes et des cantons.

Le premier relevé a eu lieu en 2005. Il regroupe une trentaine d'indicateurs relatifs aux domaines environnement, économie et société. Les cantons qui participent effectuent un relevé tous les deux ans, les villes tous les quatre ans.

/ATS