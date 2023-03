Enquête sur entente sur les prix des parfums

Soupçonnant plusieurs producteurs de parfums d'entente sur les prix, la Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête. Celle-ci vise les genevois Firmenich et Givaudan ainsi que l'américain International Flavors and Fragrances (IFF) et l'allemand Symrise.

La Comco dispose d'indices selon lesquels les sociétés auraient violé le droit des cartels, selon un communiqué publié mercredi. Elles auraient coordonné leur politique de prix, empêché à leurs concurrents de fournir des clients déterminés et restreint la production de certains parfums.

Après consultation avec d'autres autorités de la concurrence dans l'Union européenne, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, des perquisitions ont été menées sur différents sites, indique encore la Comco.

/ATS