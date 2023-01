Espagne: le tourisme a dépassé en 2022 le niveau d'avant-pandémie

L'activité touristique en Espagne, deuxième destination mondiale avant le Covid, a dépassé en 2022 son niveau d'avant la pandémie, s'est félicité mardi Exceltur, l'organisation patronale du secteur.

'Contrairement aux diverses prévisions (...) 2022 marque la reprise de l'activité touristique en Espagne' avec un PIB touristique de 159 milliards d'euros, soit 1,4% de plus qu'en 2019, a indiqué Exceltur dans un communiqué.

Pilier de l'économie espagnole, le tourisme a représenté l'an dernier 12,2% du PIB espagnol, soit légèrement moins qu'en 2019 (12,6%).

L'Espagne avait connu un 'superbe été' 2022, avec des recettes supérieures à celles de l'été 2019 mais Exceltur s'attendait à une légère baisse des recettes sur l'ensemble de l'année.

Finalement, l'activité a été plus soutenue que prévu, principalement grâce aux touristes espagnols qui ont voyagé massivement 'à partir d'avril'.

L'affluence des étrangers en Espagne a beau avoir été bien moindre (-14,6%), leurs dépenses n'ont reculé que de 3,8% de janvier à novembre, leurs séjours ayant été plus longs et marqués par des produits touristiques plus luxueux, détaille Exceltur.

Les régions les plus courues par les touristes ont été notamment les îles Baléares, les îles Canaries ou l'Andalousie pour leurs plages ensoleillées.

Le tourisme rural a lui porté l'activité dans l'Espagne 'verte' (Asturies, Cantabrie, Galice dans le nord-ouest notamment).

Le tourisme est un secteur stratégique pour l'Espagne, deuxième destination mondiale après la France avec près de 84 millions de visiteurs en 2019.

Durement frappée par la pandémie, l'activité a mis du temps à reprendre malgré la volonté des entreprises et du gouvernement de tout faire pour relancer la fréquentation.

/ATS