Essilorluxottica: ventes en nette hausse au 3e trimestre

Le géant italo-français de l'optique Essilorluxottica a publié vendredi un chiffre d'affaires en nette hausse au troisième trimestre, porté par toutes les régions.

De juillet à fin septembre, le groupe, né en 2018 de la fusion du français Essilor avec l'italien Luxottica, affiche des ventes totalisant 6,4 milliards d'euros (6,3 milliards de francs), en croissance de 17% (+8,2% à taux de changes constants). C'est plus élevé que ce qu'attendait un panel d'analystes interrogés par Bloomberg.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires est également en nette hausse, progressant de 15,5% (+8,8% à changes constants), à 18,4 milliards d'euros, souligne le groupe dans un communiqué.

Dans le détail, au troisième trimestre, les ventes de verres et matériel optique (la division 'direct to consumer') ont augmenté de 8,5% à changes constants (CC), à près de 3,4 milliards d'euros.

Portée par le rebond des régions Asie-Pacifique et Amérique latine, la division commerce de gros ('professional solution') est sur la même tendance à la hausse (+7,8% CC), à 3 milliards d'euros.

En termes de régions, le premier marché d'Essilorluxottica, l'Amérique du Nord, enregistre une progression de 3,4% CC, à 3 milliards d'euros.

La région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), son deuxième marché, a connu une dynamique plus marquée (+9,2%, à près de 2,3 milliards d'euros).

L'Amérique latine est également dans le vert (363 millions d'euros, un bond de 12,6% CC), tandis que la zone Asie-Pacifique, en berne au deuxième trimestre, connaît une forte reprise (+23% CC, à 761 millions d'euros).

/ATS