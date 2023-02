Etats-Unis « en meilleure position » économique que le reste du monde

Les Etats-Unis sont 'en meilleure position que n'importe quel pays dans le monde' pour relancer leur économie, a assuré mardi le président américain Joe Biden dès le début de son discours sur l'état de l'union. Il a promis d'oeuvrer pour les 'oubliés' de la croissance.

'Je me suis présenté pour vraiment changer les choses, pour être certain que l'économie fonctionne pour tous afin que chacun puisse être fier de ce qu'il fait', a ajouté le 46e président des Etats-Unis d'Amérique devant le Parlement.

Selon lui, le pays doit 'faire face' à la crise climatique, la qualifiée de 'menace existentielle'. 'Nous avons une obligation, non pas envers nous-mêmes, mais envers nos enfants et nos petits-enfants, d'y faire face et je suis fier de voir les Etats-Unis enfin relever le défi', a-t-il affirmé.

/ATS