Exor achète 15% du capital de Philips

Philips a annoncé lundi qu'Exor, la holding de la famille italienne Agnelli, propriétaire historique de Fiat, a pris une participation de 15% dans le groupe néerlandais, pour un montant 2,6 milliards d'euros (2,4 milliards en francs), a précisé la société italienne.

A la suite d'un accord entre les sociétés, 'Exor a acheté une participation de 15% dans Philips', devenant un 'investisseur minoritaire de long terme', a déclaré le fabricant néerlandais de matériel médical dans un communiqué.

Les discussions entre Exor et Philips ont été initiées dans le contexte de 'l'intérêt déclaré d'Exor à accroître sa présence dans les secteurs de la santé et de la technologie', selon Philips.

Exor a précisé auprès de l'AFP que transaction était de 2,6 milliards 'au prix du marché'. Les discussions ont commencé à la 'toute fin 2022' et un premier achat de 2,9% a été effectué en janvier 2023 après la présentation du plan stratégique de Philips.

Cet investissement prévoit qu'Exor nomme un membre au conseil de surveillance de Philips, a précisé le Néerlandais.

'L'investissement substantiel d'Exor souligne sa confiance dans la transformation de Philips en une entreprise de technologie de la santé et dans son potentiel de croissance et de valeur', a salué Feike Sijbesma, président du conseil de surveillance de Philips.

L'investissement d'Exor n'entraînera aucune dilution des actions et a été réalisé au moyen d'achats d'actions sur le marché et d'un accord avec une grande institution financière, a ajouté Philips.

'Ils ont une feuille de route réussie et une stratégie claire pour croître et se développer dans les soins de santé et la technologie', a-t-il ajouté.

L'accord prévoit en outre qu'Exor, 'à sa discrétion, augmente sa participation jusqu'à une limite maximale de 20% du capital social ordinaire en circulation de Philips'.

Le groupe néerlandais a assuré lors d'une conférence téléphonique destinée aux analystes et aux journalistes qu'Exor n'avait pas plus d'informations sur des poursuites et enquêtes en cours aux Etats-Unis, après que le groupe a été contraint de rappeler en juin 2021 des appareils respiratoires pour des personnes souffrant de problèmes de sommeil.

Les utilisateurs risquaient d'inhaler ou d'avaler des morceaux de mousse insonorisante toxique pouvant provoquer des irritations et des maux de tête. Le groupe avait alors aussi évoqué un risque 'potentiel' de cancers à long terme.

Ce dossier a l'année dernière plongé le groupe néerlandais dans le rouge et entraîné la suppression de milliers d'emplois.

L'entreprise a entre-temps affirmé en mai qu'il est, selon des tests couvrant la plupart des respirateurs enregistrés 'peu probable' qu'ils portent préjudice aux patients, tout en soulignant que les autorités réglementaires mondiales auraient le dernier mot.

L'annonce de cette participation de 15% d'Exor a été récompensée par les investisseurs: côté à la Bourse d'Amsterdam, le titre Philips gagnait 4,62% à 19,34 peu après l'ouverture vers 09h20 (7h20 GMT), dans un indice AEX en légère baisse.

