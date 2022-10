Fast Retailing: résultats record en 2021/22

Le colosse japonais du prêt-à-porter Fast Retailing a publié jeudi des résultats record pour 2021/22. Le groupe, qui contrôle notamment la marque Uniqlo, a dégagé un bénéfice net en hausse d'environ 61%, la chute du yen ayant aussi soutenu les gains à l'étranger.

Le groupe vise un bénéfice net de 230 milliards de yens (1,55 milliard de francs) pour son nouvel exercice 2022/23, contre 273,3 milliards de yens sur l'exercice écoulé, achevé fin août. Mais cette prévision à la baisse (-15,9%) ne tient pas compte des effets de change, a-t-il expliqué dans un communiqué.

Toujours hors effets de change, Fast Retailing anticipe un bénéfice opérationnel de 350 milliards de yens sur son nouvel exercice, ce qui serait une hausse de 17,7% sur un an, après un bénéfice opérationnel de 297,3 milliards de yens en 2021/22 (+19,4%). Le groupe prévoit un chiffre d'affaires annuel de 2.650 milliards de yens (18,6 milliards d'euros), soit une progression de 15,2% par rapport à l'exercice écoulé, lors duquel ses ventes ont totalisé 2.301,1 milliards de yens (+7,9%).

Fast Retailing a dépassé ses objectifs en 2021/22 et ses prévisions pour son nouvel exercice sont supérieures aux attentes du consensus de l'agence Bloomberg.

Le groupe explique avoir profité sur son exercice écoulé d'un gain financier net de 114,3 milliards de yens lié à la conversion en yens de ses actifs libellés en devises étrangères, alors que le dollar s'est apprécié de plus de 25% par rapport à la monnaie japonaise depuis le début de 2022.

Les ventes et profits de sa marque phare Uniqlo à l'international ont aussi été dopés par le yen faible, mais la marque a aussi généré 'des résultats solides' dans les monnaies locales, a souligné Fast Retailing. La croissance annuelle de Uniqlo a été particulièrement spectaculaire en Asie du Sud-Est et Océanie, avec un bond d'environ 60% de ses ventes dans cette région. La marque a aussi enregistré de bonnes performances en Amérique du Nord et en Europe - hors Russie, où Uniqlo a suspendu ses activités depuis mars à cause de la guerre en Ukraine.

Dans la région 'Grande Chine' (incluant Hong Kong et Taïwan), les ventes annuelles d'Uniqlo ont presque stagné et le bénéfice opérationnel a chuté sur fond des restrictions anti-Covid drastiques en Chine, qui pèsent sur l'activité économique du pays.

/ATS