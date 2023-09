Filiale d'Adecco, Akkodis étend sa présence en Inde

Akkodis a annoncé mardi l'extension de ses activités en Inde, avec l'ouverture d'un second bureau dans la ville de Chennai (est), en complément de sa première représentation à Bangalore (sud).

La capitale de l'État du Tamil Nadu est 'particulièrement attrayante pour les clients et les employés en raison de sa situation géographique, de son important vivier de talents technologiques et de son environnement commercial en pleine croissance', assure la filiale d'Adecco née de la fusion en 2022 d'Akka Technologies et Modis.

'Cette expansion renforcera nos capacités actuelles en matière d'ingénierie et de services et augmentera les investissements dans les pratiques technologiques et la formation par le biais de notre réseau d'académies', a souligné Hirren Turakhia, directeur des opérations (COO) d'Akkodis, cité dans le communiqué.

Le nouveau bureau de Chennai servira non seulement des clients proches sur le plan géographique, mais aussi des entreprises sur d'autres marchés clés, notamment les États-Unis, la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (Emea) et l'Asie-Pacifique.

