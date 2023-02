Firmenich: forte croissance au premier semestre 2022/23

Le géant de la parfumerie et des arômes Firmenich a dévoilé jeudi des résultats en progression au premier semestre de son exercice décalé 2022/2023, clos fin décembre.

La performance s'est particulièrement appréciée à l'international, en dépit du contexte de forte inflation et de volatilité des taux de change, avec une croissance à deux chiffres.

De juillet à décembre, Firmenich a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 11,5% à 2,4 milliards de francs à taux de changes constants, rapporte un communiqué.

En dépit de l'inflation et des taux de change fluctuants, son excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 7,3% à 440 millions de francs, avec une marge afférente ajustée de 18,0%.

Le flux de trésorerie disponible de la société genevoise s'élève à 11 millions de francs, ajusté des dépenses non récurrentes liées à la fusion DSM-Firmenich annoncée en mai dernier, précise-t-on.

Les divisions Parfums et Ingredients ainsi que Goûts et Bien-Être ont contribué aux bons résultats du groupe 'en termes de volume et de prix' avec respectivement une progression du chiffre d'affaires de 9,1% et 13,3%.

Sur la carte du monde, la croissance du chiffre d'affaires, à taux de change constant, s'est faite à deux chiffres notamment en Inde avec une progression de 23,6%, suivi de la Chine (18,3%) et l'Europe (16,6%).

Pour le second semestre de son exercice décalé, Firmenich n'a pas émis de prévisions. Le genevois entend rester proactif pour 'atténuer les effets négatifs sur les marges au moyen notamment de nouvelles augmentations de prix.'

/ATS