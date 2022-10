Firmenich investit 200 millions de francs dans son nouveau campus

Le géant des arômes et parfums Firmenich a inauguré mardi son nouveau campus à Genève. Etabli sur les communes de Satigny et de La Plaine, le site de 225'000 mètres carrés représente un investissement pluriannuel de près de 200 millions de francs.

Composé de trois usines de production, de laboratoires, d'une plateforme logistique, d'un entrepôt et d'une usine recherche et développement en biotechnologie, le nouveau campus de Firmenich confirme l'importance à long terme de Genève dans les activités mondiales de l'entreprise.

Le nouveau site est le plus important des opérations mondiales du groupe et l'un des plus avancés sur le plan technologique. En grande partie automatisé, il dispose d'une capacité de production de 61'000 tonnes par an.

'Cette expansion a permis de créer des activités qui n'existaient pas jusqu'alors. D'autres équipements et compétences étaient regroupés sur le site de La Jonction, mais ceux que nous avons sur ce nouveau campus sont de loin les plus sophistiquées,' rappelle Gilbert Ghostine, directeur général du groupe.

Firmenich alloue près de 400 millions de francs par an dans la recherche et le développement. 'Force de créations et de services, cela nous permet de gagner des parts de marché,' souligne M. Ghostine.

Conditions-cadres dégradées

Bien que profondément ancrée dans ses terres genevoises, Firmenich note des conditions-cadres qui se dégradent. 'Nous opérons dans un secteur compétitif où les normes de digitalisation et de durabilité ont changé. Elles impliquent d'anticiper et de se réinventer.'

A la question de la pandémie mondiale, la direction répond que 'l'augmentation de 300 millions de francs de stock avant la crise a permis d'assurer une livraison permanente. Depuis, les tendances sont claires: tous les secteurs qui touchent le bien-être, la nutrition ou la beauté ont pris de l'importance.'

A propos de la hausse de l'énergie, M. Ghostine rappelle un partenariat datant de 2014 avec les SIG (Services industriels genevois) permettant de n'utiliser que de l'électricité verte. 'Depuis février 2020, Firmenich tourne avec 100% d'électricité renouvelable dans le monde. Nous opérerons plus d'avancées dans les deux prochaines décennies que lors du siècle passé.'

L'annonce du rachat par DSM a encore suscité quelques interrogations sur lesquelles le directeur général a rebondi. 'C'est un engagement pour le long terme, avec une gouvernance et une présence considérable en Suisse. Nos actionnaires continuent de posséder 34,5% des parts.'

Créée en 1895, Firmenich compte 1450 employés à Genève et plus de 11'000 dans le monde.

/ATS