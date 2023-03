Fonction publique: cinquième journée de mobilisation

Une nouvelle journée de grève et manifestation est prévue mercredi dans la fonction publique vaudoise. Si l'Etat refuse toujours de revoir l'indexation des salaires, il a évoqué une enveloppe financière après un dialogue avec les syndicats, qui la jugent trop floue.

C'est le cinquième jour de grève depuis plus de deux mois, ponctué en fin de journée par un défilé à Lausanne qui partira vers 18h00 depuis la rue de la Paix, à la hauteur du Département des finances, en direction de la place du Château à la Cité. Les précédentes manifestations avaient attiré entre 3000 et 10'000 personnes dans la capitale vaudoise, selon les sources (médias, police ou syndicats).

L'amorce de dialogue entre le gouvernement et les Syndicat des services publics (SSP Vaud), la fédération syndicale SUD et la Fédération des sociétés de fonctionnaires (FSF Vaud) a eu lieu jeudi dernier. Elle s'est tenue dans le contexte du mouvement de contestation de la fonction publique et du secteur parapublic qui demandent depuis plusieurs mois une pleine indexation à leurs salaires au renchérissement du coût de la vie.

Les trois syndicats jugent que le taux d'indexation des salaires de 1,4% dès le 1er janvier 2023, annoncé le 8 décembre dernier par le Conseil d'Etat, est insuffisant. Une indexation correspondant au moins à la hausse de l'indice suisse des prix à la consommation entre octobre 2021 et octobre 2022 (+3%) est réclamée. La prime unique de 0,8% du salaire, octroyée par l'Etat de Vaud aux salariés de classes 1 à 10 en janvier 2023, ne satisfait pas non plus.

Aucun montant articulé

Après ce premier échange de jeudi, le Conseil d'Etat a réaffirmé qu'il n'entendait pas revenir sur l'indexation 2023. Mais il s'est engagé à proposer une enveloppe financière destinée à l'amélioration des conditions de travail. Cette enveloppe financière pourrait également comprendre des mesures de compensations salariales, avait-il indiqué. Une prochaine réunion est prévue pour le 22 mars.

Quatre ministres avaient reçu les représentants des trois syndicats: Christelle Luisier, présidente du gouvernement, Nuria Gorrite (ressources humaines), Valérie Dittli (finances) et Frédéric Borloz (écoles). La séance avait duré près de 2h30.

Mesures pour 2024, trop floues, pas de montant articulé, bref, pas une réelle avancée, selon les syndicats. La base syndicale et le personnel de l'Etat exigent dès lors du gouvernement qu'il décide de mesures de compensation salariales 'concrètes et chiffrées' permettant de maintenir le pouvoir d’achat du personnel.

Léger essoufflement dans les écoles

Alors que les journées de grève ont surtout été suivies dans l'éducation, les manifestations ont, elles, rassemblés plusieurs secteurs, en particulier ceux du personnel soignant, notamment du CHUV, de la police et de la gendarmerie.

Selon les chiffres du Département vaudois de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), environ 1500 enseignants avaient participé à la grève du 9 février dernier, en baisse par rapport au 31 janvier (2150) et également au 23 janvier (1700).

Vingt-neuf établissements de l'école obligatoire avaient été touchés (sur 93), contre respectivement 43 et 30 les deux dernières fois. La mobilisation des enseignants se fait généralement de diverses manières: vote d'une résolution en faveur des revendications, quinze minutes de débrayage, grève partielle ou complète ou encore participation au cortège.

/ATS