Fonds de compensation: net recul de la fortune de compenswiss

Les turbulences des marchés financiers ont pesé en 2022 sur la performance de compenswiss. L'organisme qui gère les fonds de compensation AVS/AI/APG a enregistré un résultat de placements négatif de -12,85%.

La guerre en Ukraine, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont occupé le devant de la scène tout au long de l'année. Sur les marchés financiers, ces crises et incertitudes se sont traduites par une volatilité élevée et par des marchés obligataires et boursiers en forte baisse.

Vu les incertitudes, 'les catégories de placements plus liquides dans lesquelles compenswiss investit, comme les obligations, actions, fonds immobiliers cotés et actions immobilières, ont été particulièrement malmenées en 2022', a relevé mardi en conférence de presse Manuel Leuthold, président du conseil d'administration de l'organisme de gestion.

Après prise en compte de la couverture de change, le rendement net a été négatif à hauteur de 12,85%, contre +5,28% en 2021. Mais compenswiss a toujours disposé des liquidités suffisantes permettant aux assurances de payer les rentes sans devoir vendre des actifs de son portefeuille, note Eric Breval, directeur de l'organisme.

Pas de pertes effectives

'Nous n'avons pas de détruit de valeur' en matière de titres, abonde M. Leuthold. Et compenswiss n'est pas un cas isolé, tous les fonds de pension ont souffert l'an dernier.

Malgré une performance clairement négative, il n'y a pas eu de pertes effectives, il s'agit uniquement de pertes comptables, insiste M. Breval. La performance cumulée des dix dernières années reste positive, avec un rendement net moyen de 2,4%. Pour 2024, les perspectives devraient être meilleures.

Au 31 décembre 2022, le total de la fortune gérée par compenswiss s'élevait à 37,282 milliards de francs, contre 40,882 milliards un an plus tôt.

Pas de greenwashing

Autre sujet d'actualité, la durabilité des investissements de compenswiss. Le fonds de pension a la plus grande compréhension pour les questions environnementales, a assuré son directeur M. Breval.

'Nous avons renforcé nos exigences relatives aux critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance d'entreprise (ESG).' Cette approche s'est traduite par une accélération des désinvestissements, avant tout dans le secteur du charbon.

'Nous ne croyons pas au futur du charbon', a souligné M. Leuthold. Mais compenswiss ne s'érige surtout pas en moralisateur. Et de reconnaître que le fonds investit encore dans le pétrole, des investissements sans lesquels la perte de 2022 se serait alourdie de 200 millions de francs. Pour le tabac, 'tant que ce n'est pas interdit', compenswiss continuera sa politique actuelle d'investissements.

Car 'notre mission centrale est de garantir les rentes des citoyennes et citoyens suisses' et d'obtenir les meilleurs rendements pour son portefeuille. Le fonds de pension ne veut pas faire trop de promesses et tomber dans le 'greenwashing'.

Pas à pas

Compenswiss estime avancer pas à pas sur la voie de la durabilité. Le fonds a développé des instruments de mesure dans le domaine, 'lui permettant d'évaluer la compatibilité climatique de son portefeuille de marché à l'aune des 'Swiss Climate Scores' mis en place par le Conseil fédéral.'

Dans le cadre de l'Association suisse pour des investissements responsables (ASIR), 'nous dialoguons avec les entreprises pour qu'elles s'améliorent, réduisent leur empreinte climatique', relève encore M. Leuthold.

Les résultats d'exploitation 2022 des trois assurances sociales AVS, AI et APG seront publiés en avril 2023.

/ATS