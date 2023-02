Franz Ruppen rassure: la majorité des chantiers de l'A9 avance bien

Le conseiller d'Etat Franz Ruppen se veut rassurant quant aux chantiers de l'A9 dans le Haut-Valais. Le chef du département de la mobilité, du territoire et de l'environnement présentera à la Confédération sa lecture de l'avancée des travaux 'avant l'été'.

'La grande majorité des chantiers se déroule correctement sur le plan technique et économique. La poursuite de la bonne collaboration entre l'Office fédéral des routes et le canton du Valais permettra de réaliser l'A9 selon les règles techniques et financières en vigueur', indique mardi à Keystone-ATS Franz Ruppen, répondant par écrit à une série de questions liée à l'audit du Contrôle fédéral des finances publié la semaine passée.

Au printemps 2022, il a été révélé que la largeur du revêtement de chaussée était trop étroite sur un demi-kilomètre de l'A9 entre Rarogne et Gampel (VS). Le CDF chargé de réaliser un rapport sur cette erreur estime que celle-ci a pu être réparée mais que ses origines n'ont pas pu être identifiées avec certitude, y voyant 'un risque financier et de récidive'.

/ATS