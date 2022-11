Frappes russes: Zelensky dénonce un « crime contre l'humanité »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé mercredi devant le Conseil de sécurité des Nations unies un 'crime contre l'humanité' perpétré selon lui par la Russie. Moscou s'est attaquée aux infrastructures énergétiques ukrainiennes.

'Avec des températures en dessous de zéro, plusieurs millions de gens sans fourniture d'énergie, sans chauffage et sans eau, il s'agit évidemment d'un crime contre l'humanité', a fustigé M. Zelensky lors d'une brève déclaration devant le Conseil de sécurité via une liaison vidéo durant une réunion d'urgence qu'il avait lui-même réclamée.

Neuf mois après l'invasion russe de son pays le 24 février, le chef de l'Etat ukrainien a dénoncé la 'formule de terreur' imposée par les forces de Moscou. Face à un Conseil de sécurité impuissant, il a estimé que la communauté internationale ne pouvait 'pas être l'otage d'un (Etat) terroriste international', en allusion au droit de veto de Moscou qui bloque toute résolution des Nations unies.

'Actions terroristes'

'Le meurtre de civils, la destruction d'infrastructures civiles sont des actions terroristes. L'Ukraine continue d'exiger une réponse déterminée de la communauté internationale à ces crimes', avait écrit plus tôt sur Twitter le chef de l'Etat ukrainien en réclamant une réunion d'urgence des 15 membres du Conseil de sécurité.

Les frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes ont entraîné des coupures massives d'électricité et d'eau, notamment dans la capitale Kiev, faisant au moins six morts, provoquant la déconnexion de trois centrales nucléaires et affectant jusqu'à la Moldavie voisine.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré environ 70 missiles de croisière sur le pays, dont 51 ont été abattus, ainsi que cinq drones kamikazes. Ils ont visé des infrastructures stratégiques, alors que des températures hivernales s'installent en Ukraine.

/ATS