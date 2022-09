Fribourg désignée capitale suisse du goût en 2023

Fribourg a été désignée capitale suisse du goût pour 2023 par la Fondation pour la promotion du goût. La ville se prépare à partager avec le public une série d'événements liés à la gastronomie et au savoir-faire culinaire de sa région.

La cité des Zaehringen succède à Bâle en reprenant le flambeau d'ambassadrice de la Semaine du Goût, indique-t-elle lundi dans un communiqué. La ville va profiter de cette manifestation pour approfondir les questions autour de l’alimentation en abordant ce qui se passe avant et après le repas. Il sera aussi question de l’assiette de demain.

Les amateurs de meringues, vacherin, vin cuit et jambon à l'os peuvent déjà se réjouir. Sous le label 'Fribourg, Ville du Goût 2023', la municipalité va concocter un programme qui se déroulera tout au long de l'année et qui sera dévoilé au fil des mois. Cette Année du Goût s’inscrira dans une démarche de durabilité et de valorisation des produits du terroir, assure la ville.

La 23e édition de la Semaine suisse du Goût aura lieu du 14 au 24 septembre 2023. A chaque édition de la Semaine suisse du Goût, une nouvelle ville est désignée comme ambassadrice pour l’année. Celle-ci s’engage à respecter la Charte du Goût qui mise sur le plaisir de manger, les échanges et les liens dans la communauté de la nourriture.

