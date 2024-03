Galderma fera ses premiers pas à la Bourse suisse le 22 mars

Le laboratoire Galderma, ancienne unité dermatologique de Nestlé, concrétise son introduction en Bourse (IPO). La société zougoise devrait faire ses premiers pas à la Bourse suisse la semaine prochaine et pourrait être valorisée à plus de 12 milliards de francs.

Cette IPO comprendra l'émission d'un maximum de 40,5 millions de nouvelles actions, précise un communiqué publié mercredi. Une deuxième tranche plafonnée à 276'909 titres existants sera également proposée aux investisseurs, couplée à une option de surallocation de 6,1 millions de nominatives existantes et limitée à 15% de l'offre de base.

La fourchette de prix pour les actions proposées sera comprise entre 49 et 53 francs par titre, ce qui pourrait porter l'offre à un montant total de 2,3 milliards de francs en cas d'exercice complet de l'option de surallocation. La capitalisation théorique du laboratoire se situerait alors entre 11,8 et 12,6 milliards.

L'offre débute ce mercredi et prendra fin dans une semaine, soit le 20 mars. Le prix définitif sera dévoilé le 21 mars. Le premier jour de négoce est prévu le lendemain, soit le vendredi 22 mars. Une fois la cotation réalisée, le flottant de Galderma - soit les titres en mains du public - devrait se situer entre 20,8 et 22,1% du capital-actions.

Vendu après 40 ans chez Nestlé

Galderma avait annoncé en novembre 2021 son intention d'être coté à la Bourse suisse. En mai 2022, la société dermatologique repoussait l'IPO en raison de la grande incertitude qui régnait alors sur les marchés financiers. Ce plan est revenu sur le devant de la scène après des informations relayées début février 2024 par le quotidien britannique Financial Times, qui citait des sources proches du dossier.

La société d'investissement suédoise EQT avait acquis Galderma à Nestlé en 2019 - alors que l'unité s'appelait encore Nestlé Skin Health - pour un montant de 10,2 milliards de dollars (somme identique en francs à l'époque). Après près de 40 ans, la multinationale veveysane se défaisait de ses activités de protection solaire, de ses produits contre l'acné et les rides ainsi que de ses médicaments contre le cancer de la peau et les mycoses des ongles.

Il s'agit de la deuxième annonce d'IPO à la Bourse suisse de l'année, après celle de l'opérateur Sunrise qui devrait retrouver la place zurichoise au deuxième semestre. L'opérateur SIX table sur une 'quinzaine' d'introductions en Bourse cette année, soit un net regain après une période morne. Entre 2021 et 2023, seules cinq IPO par an ont été enregistrées en moyenne.

/ATS