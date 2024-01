Geberit a vu ses ventes fléchir l'an dernier

Faisant face à une conjoncture difficile dans la construction, en particulier en Allemagne, Geberit a vu ses revenus fléchir l'an dernier, a indiqué mercredi le spécialiste st-gallois des équipements sanitaires, également touché par le vigueur du franc.

Le chiffre d'affaires s'est porté à 3,08 milliards de francs, en repli de 9,1% sur un an. La marge opérationnelle (Ebitda) est attendue à 30%.

Exprimé en devises locales, le repli s'est inscrit à 4,8%, les effets de change ayant pesé à hauteur de 147 millions de francs sur les ventes, a indiqué mercredi le groupe établi à Rapperswil-Jona. Les hausses de prix de 8% ont aussi contribué à limiter le tassement, alors que les volumes écoulés ont atteint un niveau nettement moins élevé qu'en 2022 en raison d'un effet de base et de l'évolution négative de la branche du bâtiment en Europe.

La performance s'est révélée en ligne avec les attentes des analystes. Sondés par l'agence AWP, ces derniers avaient tablé sur des revenus moyens de 3,08 milliards de francs.

Sur le seul 4e trimestre 2023, les ventes ont, en revanche, augmenté de 4,1% à 694 millions de francs, poursuivant l'évolution observée durant le partiel précédent. A taux de change constants, la croissance s'est hissée à 8,3%, les hausses de prix y contribuant à hauteur de 2 points de pourcentage.

En novembre dernier, la direction de Geberit avait confirmé ses objectifs de chiffre d'affaires pour 2023, à savoir un recul des ventes en monnaies locales à un taux à un chiffre dans le milieu de la fourchette.

En dépit d'un environnement de marché très difficile, avec des volumes nettement plus faibles, la marge opérationnelle est attendue à un niveau nettement supérieure à celle de l'année précédente, et ce, grâce à la grande flexibilité des usines et de la logistique, indique Geberit. Le groupe note aussi l'effet favorable de la baisse significative des prix de l'énergie. La marge au niveau du résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) est ainsi attendue à 30% pour l'ensemble de l'année 2023.

Evoquant déjà l'exercice en cours, Geberit s'attend à une poursuite de l'affaiblissement de la conjoncture dans le secteur du bâtiment. Dans ce contexte, l'entreprise veut continuer à gagner des parts de marché.

Geberit publiera les résultats détaillés le 13 mars prochain.

/ATS