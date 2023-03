Genentech (Roche) dépose plainte contre Biogen

Filiale américaine de Roche, Genentech a déposé plainte contre son concurrent Biogen devant un tribunal fédéral à San Francisco, a rapporté mercredi soir l'agence Reuters. La plainte porte sur des frais de brevet supplémentaires.

Selon les termes de la plainte, Biogen doit à Genentech des paiements supplémentaires en relation avec la licence pour les ventes mondiales du blockbuster Tysabri pour le traitement de la sclérose en plaques et la maladie de Crohn.

Genentech affirme que Biogen lui doit des taxes de licence pour Tysabri fabriqué sous brevet de Genentech ou avant son expiration, même si les médicaments ont été vendus plus tard. Depuis l'expiration du brevet, en décembre 2018, Biogen a refusé de payer des taxes de licence sur l'ensemble des ventes de Tysabri. Le dernier paiement est intervenu en mars 2019 pour les ventes du médicament au 4ème trimestre 2018.

Genentech affirme que la fabrication d'anticorps est complexe et que les effets d'un défaut du médicament pourraient être catastrophiques. C'est pourquoi les fabricants de médicaments anticorps conservent le produit souvent 'au moins plusieurs trimestres et souvent même plus que cela'.

