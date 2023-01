Genève Aéroport remet les gaz puis se stabilise en 2022

L'aéroport de Genève a vu le nombre de passagers doubler (+137,8%) en 2022, en dépit d'un début d'année dernière ralenti par le variant Omicron. Pour l'exercice écoulé, la plateforme aérienne annonce un retour aux chiffres noirs.

Plus de 14 millions de passagers ont été enregistrés sur la plateforme aéroportuaire genevoise, indique un communiqué. La nouvelle aile Est, destinée aux vols long-courriers, a accueilli 4,48 millions de voyageurs.

Le total des atterrissages et décollages a atteint plus de 160'000 mouvements, une augmentation de 64,4% par rapport à 2021, mais 12,3% de moins qu'en 2019, souligne le document.

'Ces deux indicateurs - mouvements d'avions et passagers - mettent en évidence une sortie de crise et une entrée dans une phase de stabilisation,' déclare Genève Aéroport.

En outre, l'aéroport a desservi 146 destinations en 2022, contre 139 l'année précédente.

'L'année 2022 a confirmé la reprise du fret aérien,' ajoute l'exploitant du tarmac genevois, qui a enregistré une progression de 18,7% sur un an, soit plus de 70'000 tonnes de fret, avionné et camionné, traité au sein de Genève Aéroport.

En prévision de la publication de ses résultats en mars, Genève Aéroport a annoncé 'un retour marqué dans les chiffres noirs pour l'année écoulée', sans plus de précision.

