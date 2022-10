Google amendé en Inde pour abus de position dominante

Google a été condamné à une amende de plus de 160 millions de dollars (161 millions de francs) par l'organisme de surveillance antitrust indien pour abus de position dominante sur le marché local des smartphones.

Selon un communiqué de la Commission de la concurrence de l'Inde (CCI) publié jeudi soir, Google a configuré sa plateforme de manière à évincer, illégalement, les concurrents de ses applications, telles que YouTube et Chrome.

Le système d'exploitation Android conçu par Google est doté d'une série d'applications de la même société pré-installées sur les téléphones, dont son propre moteur de recherche, 'ce qui a accordé un avantage concurrentiel significatif aux services de recherche de Google par rapport à ses concurrents', a déclaré la CCI.

'Les marchés devraient être autorisés à se concurrencer au mérite et il incombe à (Google) de veiller à ce que son comportement n'affecte pas cette concurrence au mérite', a-t-elle ajouté.

La Commission a infligé à Google une amende de 13,4 milliards de roupies (162 millions de dollars, 163 millions de francs).

La CCI a également demandé à Google de ne pas conclure d'accord avec les fabricants de smartphones qui les inciteraient à ne vendre que des appareils fonctionnant sous Android ou à utiliser exclusivement ses logiciels.

Android domine amplement le marché indien, où il est utilisé sur 95% des smartphones du pays, selon la société d'études du secteur Counterpoint.

L'Inde compte le deuxième plus grand nombre d'utilisateurs de smartphones au monde, après la Chine. Son marché des smartphones a augmenté de 27% en glissement annuel en 2021, selon Counterpoint, avec des ventes annuelles dépassant 169 millions d'unités. Plus de 60% des téléphones vendus dans le pays proviennent de grands fabricants chinois, dont Xiaomi et Oppo.

Apple reste un acteur mineur sur l'immense marché indien dominé par les petits budgets, mais a réalisé quelques percées ces dernières années, incitant la société à annoncer le mois dernier son intention de fabriquer localement son dernier modèle d'iPhone.

