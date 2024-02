HSBC: bénéfice net en hausse de 56,4% sur un an en 2023

Le géant bancaire HSBC a annoncé mercredi un bond de plus de moitié (56,4%) sur un an de son bénéfice net à 22,4 milliards de dollars. Le britannique a tiré profit de la hausse des taux d'intérêt et de la cession de son activité de banque de détail en France.

Le groupe a également annoncé un nouveau rachat d'actions pour 2 milliards de dollars -après trois rachats de 7 milliards de dollars au total en 2023- et le versement à ses actionnaires du plus haut dividende depuis 2008 (0,61 dollar par titre pour l'ensemble de l'année). Le produit net bancaire -équivalent du chiffre d'affaires- de HSBC a bondi l'an dernier de 30% à 66,1 milliards de dollars, plus d'un tiers de la hausse étant constituée par les intérêts dans un contexte de hausse des taux.

La banque cotée à Londres, mais qui effectue une partie importante de son activité en Asie, a cependant dit s'attendre à ce qu'en 2024, les taux d'intérêt 's'orientent à la baisse, les efforts pour combattre l'inflation s'avérant globalement couronnés de succès, même si le calendrier reste incertain'.

Le groupe bancaire a également indiqué que son bénéfice avant impôts avait connu en 2023 une croissance 'record' de près de 80% à 30,3 milliards de dollars, avec un impact favorable de 2,5 milliards attribuable à la vente des activités de banque de détail en France. Ces dernières ont été cédées au fonds américain Cerberus et rebaptisées Crédit commercial de France (CCF), une marque remisée au placard quand HSBC avait racheté ce réseau il y a une vingtaine d'années.

Le groupe a également fait état d'un gain provisoire de 1,6 milliard de dollars lié à l'acquisition en mars 2023, pour une livre symbolique, de la filiale britannique de la Silicon Valley Bank (SVB) dont la maison-mère californienne avait fait faillite. Cette filiale a été rebaptisée HSBC Innovation Banking, avec pour objectif d'en faire une banque pour entreprises innovantes.

