Hausse des faillites d'entreprises en novembre

Les faillites d'entreprises en Suisse ont progressé de 37% en novembre par rapport au même mois l'année dernière, indique jeudi le cabinet Dun & Bradstreet.

Au total, 512 entreprises ont déposé le bilan, contre 374 un an plus tôt. De janvier à novembre 2023, elles étaient 4751 à mettre la clé sous la porte, soit 9% de plus par rapport à la même période en 2022, chiffre un communiqué.

Toutes les régions accusent une hausse avec en tête la Suisse orientale à 17% de plus, l'Espace Mittelland et le nord-ouest ex-aequo à 14%, le Tessin (+8%), la Suisse centrale (+7%), Zurich (+6%) et le sud-ouest (+3%).

Dun & Bradstreet souligne tout de même l'augmentation en parallèle des créations d'entreprises, avançant de 4% depuis janvier, soit 46'936 nouvelles sociétés.

