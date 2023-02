Hausse du bénéfice net de Yandex en 2022

Le géant de la tech russe Yandex a annoncé mercredi avoir enregistré en 2022 une hausse de 35% de son bénéfice net ajusté, à 10,8 milliards de roubles (134,1 millions de francs au cours actuel).

Cette annonce intervient après que l'année 2022 a été marquée par le départ de l'un des dirigeants historiques du groupe, Arkadi Voloj, cofondateur de Yandex en 1997 et sanctionné à titre individuel par l'Union européenne dans la foulée de l'intervention militaire russe en Ukraine.

Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 46% en 2022 par rapport à 2021 pour atteindre 521,7 milliards de roubles, a indiqué Yandex dans un communiqué.

Ces résultats sont meilleurs qu'attendus par plusieurs analystes économiques.

La croissante des ventes la plus importante a été réalisée par les activités de e-commerce et de livraison de repas (+90% au 4T sur un an).

Selon Yandex, le nombre de clients abonnés à 'Yandex Plus', l'offre d'abonnement numérique, a atteint fin 2022 19,3 millions de personnes, contre 11,6 millions l'année précédente.

Surnommé le 'Google russe', Yandex est le principal moteur de recherche de Russie, mais constitue aussi un acteur dominant des services de taxi et de livraison dans une large partie du monde russophone.

Début décembre, un proche du président russe Vladimir Poutine, Alexeï Koudrine, avait déclaré rejoindre Yandex en tant que 'conseiller au développement' de l'entreprise, quelques jours après l'annonce par la direction d'une réorganisation du groupe.

Face aux nombreuses sanctions internationales, le Kremlin cherche depuis plusieurs mois à remplacer les produits des géants occidentaux ayant quitté le pays, tout en renforçant sa mainmise sur ce secteur stratégique.

