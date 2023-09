Helvetia et Moneypark se rapprochent, suppressions de postes en vue

L'assureur Helvetia va se rapprocher du portail de services financiers Moneypark avec l'objectif d'augmenter 'nettement' les volumes hypothécaires et d'offrir des services croisés. Cette opération va se solder par des synergies de coûts et jusqu'à 30 postes supprimés.

Dans le cadre de ce rapprochement, les clients de Helvetia auront accès aux services de conseil hypothécaire et immobilier de Moneypark, tandis que les clients de ce dernier profiteront des produits de prévoyance et d'assurance dommage de Helvetia, selon un communiqué publié mardi. Les deux plateformes respectives Helvetia Immoworld et Moneypark seront fusionnées.

L'objectif des deux entreprises est de 'nettement augmenter ces cinq prochaines années' les volumes hypothécaires annuels, qui se situent actuellement à 3 milliards de francs.

En parallèle, Helvetia et Moneypark prévoient de réaliser à partir de 2024 des synergies de 6 à 8 millions de francs, conduisant à la suppression de 25 à 30 postes dans des fonctions administratives. L'assureur, qui détient une participation dans Moneypark, devra effectuer un correctif de valeur de 27 millions dans le cadre de ce rapprochement.

Il y a un an, Helvetia avait annoncé le lancement avec Moneypark de la plateforme immobilière en ligne Helvetia Immoworld.

/ATS