Hermès: début d'année dans la continuité d'un exercice 2022 record

Le groupe de luxe français Hermès a réalisé 3,4 milliards d'euros (quasiment autant en francs) de ventes au premier trimestre, une progression de 22% sur un an, grâce à tous ses métiers et sur toutes les zones géographiques, après une année 2022 record.

'Le premier trimestre 2023 s'inscrit dans la continuité des bons résultats de 2022', a déclaré vendredi Axel Dumas, gérant du sellier-maroquinier cité dans un communiqué. Les ventes sont supérieures aux consensus établis par Factset et Bloomberg, qui tablaient respectivement sur 3,16 et 3,2 milliards d'euros.

'A moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux', selon Hermès.

L'Asie hors Japon en progression de 21,8%, portée par 'un très bon nouvel an chinois' poursuit sa forte dynamique en Grande Chine et dans l'ensemble de la région, notamment à Singapour, en Thaïlande et en Australie.

'Sur l'ensemble de la grande Chine nous avons de forts taux de croissance et un trafic très vigoureux', a déclaré Éric du Halgouët, directeur général finances lors d'une conférence téléphonique avec les agences de presse soulignant les 'très belles performances à Hong Kong et Macao'.

Répondre à la demande

Les ventes en 'Amériques' sont en progression de 23,9%. Aux Etats-Unis, les prix ont été augmentés de 3% (contre 7% en moyenne dans le reste du monde). 'La performance est d'autant plus belle que c'est de la croissance en volume', s'est félicité Eric Halgouët.

'Les tendances que l'on observe début avril sont toujours favorables' aux Etats-Unis, a-t-il ajouté précisant que Hermès 'reste vigilant' mais 'n'a pas noté de fléchissement pour l'instant avec une clientèle locale très fidèle'.

Les ventes en Europe progressent quant à elles de 23,9%.

La croissance de la maroquinerie-sellerie, coeur de métier d'Hermès, est de 17,8% à 1,4 milliard d'euros.

La marque de luxe a inauguré début avril une nouvelle maroquinerie dans l'Eure pour faire face au boom de la demande. Quatre autres projets de manufactures sont en cours, à Tournes-Cliron (Ardennes), Riom (Puy de Dôme), L'Isle-d'Espagnac (Charente) et Loupes (Gironde).

Le métier vêtement et accessoires est en hausse de 33,7%, le métier soie et textiles de 18,4%, le parfum et la beauté de 6,1% et l'horlogerie de 23,6%.

Hermès a franchi le cap des 200 milliards de dollars de capitalisation boursière la semaine dernière sur le marché parisien, signe de la bonne santé du secteur du luxe.

/ATS