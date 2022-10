Holcim finalise l'acquisition de Polymers Sealants North America

Holcim a mis le point final à sa reprise de la division Polymers Sealants North America (PSNA) appartenant à Illinois Tool Works. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Polymers Sealants North America est un fournisseur de solutions de revêtements, d'adhésifs et de mastics dont le chiffre d'affaires doit s'approcher des 100 millions de dollars (99,2 millions de francs) cette année, précise le géant zougois des matériaux de construction mardi.

L'unité dispose de plus de 150 employés sur des sites de production en Californie, en Arizona, au Texas, en Géorgie et dans le Massachusetts. Elle rejoindra le segment Solutions & Products et est appelée à 'accélérer la croissance dans les domaines de l'étanchéité et des revêtements', précise Holcim, qui compte sur des 'synergies considérables'.

Cette transaction s'ajoute aux rachats effectués dans les domaines de couverture et d'isolation, comme Firestone Building Products, Malarkey Roofing Products et SES. Le chiffre d'affaires net pro forma pour l'activité de toiture et d'isolants de Holcim doit atteindre 3,5 milliards de francs en 2022.

