Holcim: le couple Ebner fait son apparition dans l'actionnariat

Rosemarie et Martin Ebner figurent désormais au palmarès des actionnaires de référence de Holcim. Leur véhicule d'investissement Patinex est crédité de 3,13% du capital-actions du mastodonte zougois des matériaux de construction.

SIX attribue ce franchissement du seuil d'annonce obligatoire fixé à 3% à une réduction de capital et non à une opération d'acquisition, selon un relevé de la Bourse suisse diffusé samedi.

Les actionnaires de la multinationale avaient validé en assemblée générale début mai la destruction de 40 millions d'actions rapatriées dans le cadre du programme de rachat annoncé en octobre 2022.

