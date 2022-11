Holcim va décoter son action de la Bourse de Paris

Le groupe Holcim va retirer son action de la Bourse de Paris à compter du 30 décembre. La décision vise à 'concentrer le négoce des actions Holcim dans son marché primaire, SIX Swiss Exchange', indique la multinationale zougoise lundi dans un communiqué.

L'opération, qui reflète également le transfert des volumes échangés au détriment d'Euronext Paris au fil des ans, a également pour effet de réduire les coûts et la charge administrative.

Pour accompagner le retrait de la cote, Holcim a mis en place une procédure de facilité de vente volontaire en conformité avec la réglementation de la Bourse de Paris.

Les détenteurs de titres Holcim Euronext pourront échanger ceux-ci jusqu'au 29 décembre, après quoi le négoce sera transféré sur SIX. Holcim recommande à ces actionnaires de vérifier 'dès que possible' si leur intermédiaire financier sera toujours en mesure de garder leurs titres en dépôt et les négocier à la Bourse suisse.

Les actionnaires optant pour la procédure de facilité de vente volontaire sont invités à servir leurs titres Holcim Euronext à BNP Paribas entre le 28 novembre et le 16 décembre.

Les actions rachetées dans le cadre de cette opération seront proposées à la vente sur SIX à compter du 2 janvier 2023. Les termes de la procédure de facilité seront publiées le 21 novembre, précise le géant des matériaux de construction.

/ATS