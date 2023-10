Hydrogène: premier site d'essais privés en Suisse à Payerne (VD)

Le premier site d'essais privés en Suisse pour développer des technologies de l'hydrogène pour le transport et l'énergie a été lancé vendredi à l'aéroport de Payerne (VD). Situé sur le parc technologique Aéropôle, 'Destinus H2 Park' couvre une superficie de 1200 m2.

Une fois achevée, l'infrastructure d'essais sera ouverte aux chercheurs et aux entreprises privées de Suisse et d'ailleurs. 'Son objectif est de faire progresser le développement futur des technologies de l'hydrogène pour le transport (propulsion) et l'énergie (production), qui joueront un rôle crucial dans la création d'un avenir plus propre en Europe', ont indiqué ses responsables dans un communiqué.

'Cet événement marque une étape significative dans la transition vers l'énergie propre, alors que nous inaugurons une nouvelle ère du transport durable et de la production d'énergie en exploitant les propriétés uniques de l'hydrogène', écrivent-ils.

'Destinus H2 Park' est le fruit d'une collaboration entre la start-up suisse Destinus, le parc technologique swiss aeropole et le pôle d'innovation vaudois Innovaud. Ce dernier a d'ailleurs aidé la start-up, créée en 2021 par l'entrepreneur et physicien russe Mikhail Kokorich, à installer son quartier général dans le canton. Elle a aussi des bureaux en Espagne, en Allemagne et en France.

Avion-fusée hypersonique

Destinus est notamment connu pour développer un 'hyperplane' utilisant des brûleurs à hydrogène, drone hypersonique et autonome qui se veut un croisement entre l'avion et la fusée. La start-up a déjà fait voler deux prototypes (Jungfrau et Eiger) et en prévoit un troisième pour 2024.

L'espoir est de relier les continents en quelques heures, d'abord pour transporter du fret puis des passagers, en volant à cinq fois la vitesse du son (environ 6000 km/h) sans émettre de CO2. Il suffirait alors de 90 minutes pour faire Paris - New York ou 4h15 pour un vol Francfort - Sydney, selon la start-up.

Du gaz au liquide

A Payerne, la première phase du projet de centre de recherche et de développement vise à installer un système de gaz hydrogène capable de gérer 300 grammes par seconde à 100 bars. Elle devrait être achevée au début de 2024. La deuxième phase comprendra l'installation d'un système d'hydrogène liquide capable, lui, de traiter 500 grammes par seconde à 40 bars. Cette phase devrait être achevée à la mi-2024, selon Destinus.

'Le projet a l'intention de continuer à inventer et à tester des composants et des systèmes de propulsion à base d'hydrogène et notamment pour des avions hypersoniques au cours de la prochaine décennie', explique la société. 'Destinus H2 Park' servira également de centre 'pour inspirer et former une nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens dans les domaines émergents des groupes motopropulseurs à hydrogène et des turbines à gaz'.

/ATS