Il y a un an, un train déraillait dans le tunnel de base du Gothard

Cela fera un an samedi qu'un train de marchandises a déraillé dans le tunnel de base du Gothard. L'accident avait causé de gros dommages à l'infrastructure. Le trafic voyageurs en est encore perturbé.

Le train a déraillé dans le tube ouest du tunnel de base le 10 août 2023 en début d'après-midi, alors qu'il reliait Chiasso (TI) à Bâle. Selon le rapport intermédiaire du Service suisse d'enquête de sécurité (Sese), le bris de la bande de roulement d'une roue a provoqué l'accident.

Ce n'est que 2 semaines plus tard que le premier train de marchandises a pu à nouveau emprunter le tunnel de base, et environ un mois et demi après, le premier train de passagers. Sept kilomètres de chaussée ont dû être entièrement restaurés, deux aiguillages rapides et une porte de changement d'écartement. Quelque 20'000 blocs de traverses ont été remplacés.

Le montant des dégâts est estimé à environ 150 millions. La date du 2 septembre reste réaliste pour une remise en service du tunnel, ont indiqué les CFF.

/ATS