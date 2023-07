Immigration de l'UE « essentielle » à la Suisse, montre un rapport

Depuis 20 ans, l'immigration en provenance de l'UE a été essentielle pour répondre à la demande de main-d'œuvre en Suisse. Elle a permis de 'freiner' le vieillissement démographique. Ces personnes recourent de plus très rarement à l'aide sociale, montre un rapport.

L'immigration observée depuis l'entrée en vigueur de la libre circulation des personnes a fortement influencé l'évolution de la population et du marché du travail en Suisse, indique mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). La population a augmenté d'un peu plus de 0,9% par an, beaucoup plus que dans d'autres pays européens.

Pour de nombreuses professions, le recrutement à l'étranger a permis de compenser un besoin de remplacement lié à la démographie.

Les personnes qui ont immigré sous le régime de la libre circulation, notamment celles du sud et de l'est de l'Europe, sont exposées à un risque de chômage supérieur à la moyenne. Mais le recours à l'aide sociale reste par contre très faible, livre le 19e rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes.

/ATS