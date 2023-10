Imperial Brands bien parti pour atteindre ses objectifs 2022/23

Le géant britannique du tabac Imperial Brands se dit bien parti pour atteindre ses objectifs sur l'exercice 2022/23 jeudi, en dépit d'annonces de nouvelles restrictions à venir au Royaume-Uni dans la vente de produits tabagiques.

Le chiffre d'affaires du groupe à taux de change constant est parti pour enregistrer une progression allant de +1 à +3% sur son exercice décalé, clôturé le 30 septembre, et son bénéfice opérationnel ajusté devrait enregistrer une croissance équivalente, précise un communiqué. Le chiffre d'affaires avait atteint sur la période de comparaison 32,55 milliards de livres (36,22 milliards de francs) et l'Ebit ajusté 3,69 milliards.

Imperial Brands publiera ses résultats annuels le 14 novembre.

Dans son marché du tabac 'combustible' (cigarettes, tabac à rouler) le groupe table sur une hausse de parts de marché aux Etats-Unis, en Espagne et en Australie, grâce notamment à des prix élevés qui devraient 'plus que compenser des déclins en Allemagne et au Royaume-Uni' et le 'recul des volumes comparé aux moyennes historiques'.

Les ventes de nouveaux produits (vapotage, tabac chauffé, nicotine par voie orale..) 'ont accéléré pendant la deuxième partie de l'année, tirée par une forte croissance en Europe', détaille encore Imperial Brands.

Le cigarettier a également annoncé un rachat de 1,1 milliard de livres d'actions, ce qui contribuait à soutenir le titre, en hausse de 2,56% à 1620,50 pence vers 08H30 GMT. Depuis le début de l'année, l'action d'Imperial Brands est toutefois en chute de près de 22%.

La veille, elle avait chuté en réaction aux annonces du Premier ministre Rishi Sunak qui veut étendre l'interdiction de la vente de cigarettes.

'Je propose qu'à l'avenir, nous augmentions l'âge (légal) pour fumer, d'un an chaque année', a déclaré le chef du gouvernement conservateur lors d'un discours au congrès de son parti à Manchester (nord de l'Angleterre).

'Cela signifie qu'un jeune âgé de 14 ans aujourd'hui ne se verra jamais vendre légalement une cigarette', a-t-il précisé, parlant de 'génération sans tabac'. Actuellement, l'âge légal pour acheter des cigarettes au Royaume-Uni est de 18 ans.

Le tabagisme est la principale cause de mortalité évitable au Royaume-Uni. Il est à l'origine d'environ un décès par cancer sur quatre. Les coûts engendrés, notamment pour le système de santé, représentent près de vingt milliards d'euros par an.

