Implenia noue des alliances dans l'immobilier résidentiel allemand

L'entreprise de construction Implenia a conclu des accords de coopération avec les gestionnaires d'actifs et de placements allemands Deutsche Asset One et Union Investment dans le secteur de l'immobilier résidentiel outre-Rhin.

Le partenariat doit notamment mettre en commun le savoir-faire des protagonistes en matière d'acquisitions, de développement de projet et de planifications de la division Real Estate du groupe zurichois avec l'expérience du marché et l'orientation résolue sur le logement durable de Deutsche Asset One, explique un communiqué diffusé mercredi.

Les unités d'entreprise Buildings, Civil Engineering et Specialties pourront aussi profiter de ces collaborations au moment de l'érection des projets immobiliers approuvés et développés.

/ATS