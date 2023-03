Implenia renoue avec les dividendes au sortir de 2022

Implenia a nettement étoffé sa rentabilité l'an dernier, malgré des recettes en baisse. A la faveur de la bonne performance Le conseil d'administration du numéro un suisse de la construction propose de renouer avec les dividendes, offrant 40 centimes par titre.

Le chiffre d'affaires a fondu de 5,3% ou 1,3% sur une base comparable à 3,56 milliards de francs.

L'excédent d'exploitation avant charges d'intérêts et impôts (Ebit) n'en a pas moins progressé d'un bon cinquième à 138,9 millions, quand le bénéfice net a bondi de pratiquement deux tiers à 106,0 millions.

Toutes les divisions ont étoffé leurs performances opérationnelles, assure un compte-rendu diffusé mercredi.

La direction ambitionne de dégager sur l'exercice en cours un Ebit d'environ 120 millions et d'afficher un taux de fonds propres de plus de 20%. Avec 482,7 millions, ce dernier s'établissait fin 2022 à 17,5%, contre 11,6% douze mois plus tôt.

A moyen terme, le taux de fonds propres doit atteindre 25%. La marge Ebit risque toujours de s'affaisser à plus ou moins court terme autour de 3,5%, contre 3,9% l'an dernier, pour franchir à plus longue échéance la marque des 4,5%.

Outre le retour des dividendes, les actionnaires seront amenés fin mars à se prononcer sur des changements au sein de l'organe de surveillance. Laurent Vulliet ne se représentant pas, le conseil présentera pour le remplacer la candidature de Raymond Cron.

