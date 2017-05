Jan Jenisch sera le nouveau patron de LafargeHolcim

L'actuel directeur de Sika Jan Jenisch va prendre les rênes du cimentier zurichois LafargeHolcim, numéro un mondial du secteur, dès le 16 octobre. Il sera remplacé à partir du 1er juillet à la tête du groupe zougois de spécialités chimiques par Paul Schuler.

Ce dernier est actuellement le responsable de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de Sika. De son côté, Jan Jenisch, âgé de 50 ans, est le directeur général du groupe zougois de spécialités chimiques depuis janvier 2012.

'Sous sa direction, Sika a développé ses activités sur de nouveaux marchés, tout en établissant de nouvelles références en termes de performance de vente et de rentabilité', a indiqué LafargeHolcim lundi dans un communiqué. La capitalisation boursière du groupe a plus que triplé et la société a récemment fait son entrée au sein de l'indice SMI.

'Jan Jenisch est un dirigeant très respecté pour sa capacité à générer d'excellents résultats de manière régulière et apporte avec lui une connaissance approfondie du secteur des matériaux de construction', a commenté Beat Hess, président du conseil d'administration de LafargeHolcim, cité dans le communiqué

/ATS