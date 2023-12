Jeter des déchets sur la voie publique sera amendé

Quiconque jette des déchets sur la voie publique sera puni. Après le National, le Conseil des Etats a tacitement accepté jeudi de sanctionner le 'littering' par une amende maximale de 300 francs, dans un projet plus large visant à développer l'économie circulaire.

Plus globalement, le projet crée un train de mesures destiné à rendre l'économie helvétique plus performante et à réduire son impact environnemental, en collaboration avec les milieux privés. Il faut soutenir et promouvoir l'économie circulaire, a estimé Damian Müller (PLR/LU).

L'avis de la Chambre des cantons diverge de celui de la Chambre du peuple sur plusieurs points, notamment sur le monopole cantonal sur la collecte des déchets, le poids à donner à la réutilisation des déchets ou dans le secteur de la construction. Mais les deux Chambres se rejoignent dans une large mesure.

Le projet fait suite à une initiative parlementaire de commission du National. Au vote d'ensemble, il a été adopté par 37 voix contre 2.

Le dossier retourne au Conseil national.

/ATS