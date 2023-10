Julius Bär réorganise sa direction

Julius Bär compte réorganiser sa direction à partir de janvier 2024 et a annoncé le départ et l'arrivée de nouveaux responsables, membres de sa direction. Cette légère restructuration devrait permettre à la banque d'atteindre plus facilement ses objectifs 2023-2025.

Le zurichois a ainsi créée une nouvelle division appelée stratégie clientèle et expérience, qui sera dirigée par Sandra Niethen, actuellement responsable de la stratégie de l'établissement. Par ailleurs, les ressources humaines, sous la direction de Guido Ruoss, feront désormais partie des départements rapportant directement au directeur général.

Parmi les nouveaux arrivés membres de la direction figurent entre autres Sonia Gössi, cheffe de la division Suisse et Europe à partir du 1er janvier. La dirigeante travaillait auparavant pour UBS, qu'elle avait rejoint en 2004.

En provenance également d'UBS, Thomas Frauenlob, rejoindra Julius Bär à partir du 1er avril 2024 pour prendre les rênes des activités Intermediaries & Family Offices.

Par ailleurs, Yves Robert-Charrue, à la tête de l'unité Suisse, Europe, Moyen-Orient a décidé de quitter le groupe l'année prochaine. Quant à Beatriz Sanchez, elle ne fera plus partie de la direction et deviendra la présidente de la division Amériques.

Quelques réajustements ont également été menés au niveau des portefeuilles dirigés par les responsables des départements.

/ATS