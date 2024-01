L'AELE modernise son accord de libre-échange avec le Chili

Les Etats de l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont fait partie la Suisse, et le Chili ont bouclé les négociations pour moderniser leur accord de libre-échange. La Confédération dit ainsi renforcer la compétitivité de son économie.

Avec cette modernisation, l'accord correspond désormais en grande partie aux accords de libre-échange les plus récents conclus par l'AELE (Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège), explique samedi le Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Il ouvre un accès plus large au marché et améliore le cadre juridique et la prévisibilité pour les acteurs économiques.

La quasi-totalité des exportations suisses vers le Chili seront exemptées de droits de douane. L'accord est complété avec des dispositions concernant le commerce, le développement durable, les services financiers, les PME et le commerce électronique.

Indications géographiques protégées

En outre, il garantit désormais la protection d'importantes indications géographiques suisses (IG). Il couvre aussi tous les droits de propriété intellectuelle et leur application.

Dans un message sur X, le ministre de l'économie Guy Parmelin salue un accord qui offrira de nouvelles possibilités et plus de prévisibilité aux acteurs économiques. 'Un important pas a été franchi cette nuit pour renforcer notre coopération Suisse-Chili', a-t-il déclaré.

Cette semaine au Forum économique de Davos, le conseiller fédéral avait estimé 'optimiste' mais pas impossible l'idée d'un accord entre l'AELE et le Mercosur cette année encore. Les discussions devraient reprendre prochainement.

En vigueur depuis 2004

En vigueur depuis 2004, l'accord de libre-échange entre les membres de l'AELE et le Chili présentait quelques lacunes par rapport aux accords plus récents de la Suisse, relève le SECO. Pour y remédier, des négociations avaient été entamées en 2019.

Le Chili est un important partenaire commercial de la Suisse en Amérique latine. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange, le commerce de marchandises entre les deux pays n'a cessé de croître pour atteindre un volume de 1,2 milliard de francs en 2022. Les échanges de services se sont également développés au fil des ans et représentaient environ 500 millions de francs la même année.

