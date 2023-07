L'Acropole d'Athènes fermée vendredi aux heures les plus chaudes

L'Acropole d'Athènes, monument emblématique antique et le plus visité en Grèce, sera fermée vendredi aux heures les plus chaudes et très probablement samedi en raison de la canicule qui touche le pays comme une partie de l'Europe.

'Pour la protection des travailleurs et (...) des visiteurs, au moins pendant les heures de pic des températures de 12h00 à 17h00, il faut une suspension du site archéologique', a indiqué la ministre grecque de la Culture Lina Mendoni sur la chaîne de télévision publique ERT.

'Il est très probable que demain samedi nous ayons la même démarche', a-t-elle ajouté.

La ministre a expliqué que si des températures de 40°C à 41°C sont attendues à Athènes vendredi et samedi, au sommet de l'Acropole, 'la véritable température ressentie (...) par le corps est considérablement plus élevée'.

Auparavant, l'Ephorie archéologique de la ville d'Athènes avait annoncé dans un communiqué la fermeture aux heures les plus chaudes vendredi du site classé au patrimoine de l'humanité de l'Unesco.

Aux alentours du Rocher sacré, l'Agora antique ou le cimetière antique du Céramique, resteront, eux, ouverts.

Le site de l'Acropole, qui connaît ces derniers mois une hausse importante du nombre de visiteurs, est en temps normal ouvert de 08h00 à 20h00 locales.

Distribution d'eau

La Grèce, comme les autres pays du pourtour méditerranéen, est frappée depuis mercredi par sa première canicule de l'été. Les températures doivent dépasser les 40°C dans le nord et l'ouest du pays, selon la météo.

Les autorités ont pris ces derniers jours de nombreuses mesures pour faire face à cette vague de chaleur, la première cette année dans ce pays méditerranéen coutumier de ces phénomènes.

La Croix-Rouge s'est déployée jeudi au pied de l'Acropole pour distribuer des bouteilles d'eau et venir en aide aux touristes qui pourraient être victimes d'insolation ou d'évanouissements en raison de la chaleur.

'Nous allons distribuer quotidiennement au moins 30'000 bouteilles d'eau de 50 cl', a expliqué à l'AFP le président de la Croix-Rouge grecque, Antonios Avgerinos.

Des auvents ont également été installés depuis le début de la semaine près des guichets d'entrée pour protéger les milliers de visiteurs venus admirer le Parthénon au sommet de l'Acropole, chef d'oeuvre de l'époque 'classique' de l'Antiquité (Ve siècle avant notre ère).

En milieu de journée vendredi, le thermomètre doit afficher 39°C à Athènes, de 40°C à 42°C dans le nord et l'ouest du pays et 43°C en Thessalie (centre), selon les services météorologiques nationaux EMY, qui prévoient les mêmes températures pour samedi.

Face à cette vague de chaleur, les autorités grecques ont mis en garde contre le risque élevé d'incendies notamment dans les régions où des vents importants devraient souffler.

La Grèce avait subi de violents incendies durant l'été 2021 en raison d'une canicule exceptionnelle.

L'Acropole, visitée par plus de 3 millions de personnes l'an dernier, avait alors aussi fermé ses portes aux heures les plus chaudes de la journée.

/ATS